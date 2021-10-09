"Дякуємо тобі, низький тобі уклін". Школяр з Прилук шість років передає на фронт домашню випічку
За постійну підтримку військовослужбовців на Сході п'ятикласник Дмитро Треба з міста Прилуки Чернігівської області отримав форменні шеврон, берет та грамоту 36-ї бригади морських піхотинців ЗСУ
Такою є подяка за домашні смаколики, які він разом з родиною регулярно передає на фронт, повідомляє Еспресо.TV.
На передовій особливо чекають пиріжків, булочок та тортів від родини Тремби, йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії.
"Коли ти сидиш там, тобто в окопі, в землі хочеться деколи домашнього чогось, ну воєнна їжа вона є військова їжа, та сама тушонка кожен день вона, ну як сказати, просто домашнє самі розумієте, коли ти дев’ять місяців сидиш в окопі по коліна в грязі, тобто дуже приємно це", - каже воїн АТО Олександр, який передав подарунки юному волонтеру.
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"Дякуємо тобі, низький тобі уклін", - звернувся військовослужбовець до Дмитра.
За шість років Дмитрий разом з бабусею Людмилою передали бійцям на передову сотні літрів борщу, понад 400 кг домашньої випічки, проте такої великої подяки та визнання, зізнаються, не очікували.
"Нагороди і подарунки Дмитру вручали в урочистій обстановці перед усім класом, руку тиснув сам директор школи, а морський піхотинець Олександр ще й навчив як правильно носити кашкет морської піхоти", - зазначають журналісти з Прилук.
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