"Дякуємо тобі, низький тобі уклін". Школяр з Прилук шість років передає на фронт домашню випічку

Такою є подяка за домашні смаколики, які він разом з родиною регулярно передає на фронт, повідомляє Еспресо.TV.



На передовій особливо чекають пиріжків, булочок та тортів від родини Тремби, йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії.



"Коли ти сидиш там, тобто в окопі, в землі хочеться деколи домашнього чогось, ну воєнна їжа вона є військова їжа, та сама тушонка кожен день вона, ну як сказати, просто домашнє самі розумієте, коли ти дев’ять місяців сидиш в окопі по коліна в грязі, тобто дуже приємно це", - каже воїн АТО Олександр, який передав подарунки юному волонтеру.



Читайте також: Бійці з передової записали на відео відповідь Киві, який привітав Путіна з днем народження



"Дякуємо тобі, низький тобі уклін", - звернувся військовослужбовець до Дмитра.



За шість років Дмитрий разом з бабусею Людмилою передали бійцям на передову сотні літрів борщу, понад 400 кг домашньої випічки, проте такої великої подяки та визнання, зізнаються, не очікували."Нагороди і подарунки Дмитру вручали в урочистій обстановці перед усім класом, руку тиснув сам директор школи, а морський піхотинець Олександр ще й навчив як правильно носити кашкет морської піхоти", - зазначають журналісти з Прилук.