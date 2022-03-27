90% чоловіків, яких Росія мобілізувала в ОРДЛО, вже загинули в Україні, - Асєєв
Журналіст Стас Асєєв повідомив, що 90% чоловіків, яких Росія мобілізувала в ОРДЛО, вже загинули в Україні, решта переховуються вже три тижні в квартирах
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Зараз в громадському транспорті Донецька, Харцизька, чи Макіївці ви не побачите чоловіків. Тобто, чоловіки, які там їздили чи ходили по вулиці, їх всіх переловили і відправили на фронт. Їх відправили під Харків, Маріуполь та Херсон. 90% цих чоловіків вже загинули,” - розповів Ассєв
Асєєв додав, що ті чоловіки, які там ще залишились просто не виходять зі своїх квартир вже три тижні.
“Цю всю інформацію я маю на прикладі моїх знайомих. Там просто не залишилось чоловічого населення. І вони все одно не розуміють, що коїться. Поки ситуація не торкається конкретно когось, думка їх не змінюється щодо України, але вже, коли привозять труп їхнього чоловіка, брата чи батька, от тоді вже відбувається зміна свідомості”, - додав Асєєв
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