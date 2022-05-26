Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що ставлення до Росії поступово погіршувалось упродовж останніх трьох років. Наприклад, у листопаді 2021 року 47% українців негативно ставились до Росії, а 39% — позитивно. За декілька тижнів до вторгнення у лютому 2022 року 34% респондентів заявили, що добре ставляться до Росії, а про погане ставлення сказали 50%.

Різка зміна ставлення відбувалася за місяці повномасштабного вторгнення. Водночас соціологи наголошують, що 2%, які все ще позитивно ставляться до Росії, — це приблизно 500 тисяч людей. Цікавим є домінуючий спектр емоцій, які викликає війна в українців. Переважають активні та позитивні почуття: "гнів / обурення / ненависть / відраза" - 53% та "гордість за Україну / армію" - 52%. А такі, як "тривога / страх / жах", "шок", "пригніченість та заціпеніння" – на нижніх позиціях. Опитування проводили 13-18 травня методом телефонних інтерв'ю. Опитали 2000 респондентів від 18 років з усіх регіонів, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу (окуповані території до 24 лютого 2022 року).

Відзначимо, що схожими були результати опитування, яке напередодні оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Воно показало, що попри війну, українці оптимісти – у краще майбутнє вірить 2/3 населення.

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