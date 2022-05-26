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92% українців негативно ставляться до Росії, позитивно - лише 2%, - опитування

26 травня, 2022 четвер
16:58
Суспільство Україна росія війна

Рекордні 92% українців погано ставляться до Росії, хоча ще в лютому, перед початком повномасштабного вторгнення, у таких було всього 50%

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що ставлення до Росії поступово погіршувалось упродовж останніх трьох років. Наприклад, у листопаді 2021 року 47% українців негативно ставились до Росії, а 39% — позитивно. За декілька тижнів до вторгнення у лютому 2022 року 34% респондентів заявили, що добре ставляться до Росії, а про погане ставлення сказали 50%.

Різка зміна ставлення відбувалася за місяці повномасштабного вторгнення. Водночас соціологи наголошують, що 2%, які все ще позитивно ставляться до Росії, — це приблизно 500 тисяч людей.Цікавим є домінуючий спектр емоцій, які викликає війна в українців. Переважають активні та позитивні почуття: "гнів / обурення / ненависть / відраза" - 53% та "гордість за Україну / армію" - 52%. А такі, як "тривога / страх / жах", "шок", "пригніченість та заціпеніння" – на нижніх позиціях.Опитування проводили 13-18 травня методом телефонних інтерв'ю. Опитали 2000 респондентів від 18 років з усіх регіонів, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу (окуповані території до 24 лютого 2022 року).

  • Відзначимо, що схожими були результати опитування, яке напередодні оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Воно показало, що попри війну, українці оптимісти – у краще майбутнє вірить 2/3 населення.

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опитування
ставлення до Росії
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