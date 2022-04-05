95% українців вірять в перемогу у війні з Росією, - опитування

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, проте впевненість у швидкій перемозі "за кілька тижнів" дещо зменшилась з 47% до 35%. Натомість зросли позиції "кілька місяців" і "півроку-рік". Сумарно таких близько 50%. Ще 14% не змогли відповісти на це питання", - йдеться у релізі дослідження.



Дослідження проводилось в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу 30-31 березня 2022 року. Всього опитано 1500 респондентів.



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