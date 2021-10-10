97% госпіталізованих з COVID-19 українців були без щеплення
Із усіх госпіталізованих через COVID-19 українців протягом вересня 97,1% складають невакциновані
Про це із посиланням на Центр громадського здоров'я при МОЗ України інформує Еспресо.TV.
"За даними електронної системи охорони здоров'я, 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакциновані, тобто не отримали двох доз антикоагулянтної вакцини.
Загалом серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7% не були повністю вакциновані", - йдеться в повідомленні відомства.
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Нагадаємо, за добу 9 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 149, медпрацівників - 122).
- Нагадаємо, через вкрай низький рівень вакцинації епідеміологічна ситуації в Україні погіршилася до рівня квітня 2021 року.
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