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Головна Коронавірус 97% госпіталізованих з COVID-19 українців були без щеплення

97% госпіталізованих з COVID-19 українців були без щеплення

10 жовтня, 2021 неділя
13:10
Коронавірус

Із усіх госпіталізованих через COVID-19 українців протягом вересня 97,1%  складають невакциновані

Про це із посиланням на Центр громадського здоров'я при МОЗ України інформує Еспресо.TV.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакциновані, тобто не отримали двох доз антикоагулянтної вакцини.

Загалом серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7% не були повністю вакциновані", - йдеться в повідомленні відомства.

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Нагадаємо, за добу 9 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 149, медпрацівників - 122).



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Вакцинація
щеплення
пандемія
COVID-19
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