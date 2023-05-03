Про це інформує Helsingin Sanomat.

У комп'ютерній грі Counter-Strike було створено спеціальну кімнату, на стінах якої публікуються матеріали про війну в Україні. Таким чином, заблокована в Росії газета Helsingin Sanomat намагається вийти на російську аудиторію.

"Завдання цієї секретної кімнати досить просте: впровадити у віртуальний світ елементи реального – правдиві новини про російське вторгнення в Україну. У Counter-Strike гравець дивиться на віртуальний світ від першої особи, тобто очима свого персонажа. Є зброя та боєприпаси. Точний постріл призводить до смерті. У кімнаті Helsingin Sanomat цей момент є, мабуть, найважливішим. Після смерті гравець отримує можливість знайти секретну кімнату", - ідеться у повідомленні.

Відразу після входу в кімнату гравець бачить стіну із картою. Це – мапа російських ударів по цивільних об'єктах України. На іншій стіні розміщені новини про різанину у Бучі. Коли гравець підходить ближче до фотографій, то чує радіо. Диктор російською мовою розповідає про мирних жителів, убитих російськими солдатами.

"Безглузда агресія Росії проти України забрала життя десятків тисяч мирних жителів, зокрема дітей. Найскромніше, що ми можемо зробити – це привернути увагу до воєнних злочинів Путіна та російської пропаганди", - зазначили розробники.