Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Аби донести правду до росіян: у Counter-Strike додали "кімнату" з інформацією про війну в Україні

Аби донести правду до росіян: у Counter-Strike додали "кімнату" з інформацією про війну в Україні

3 травня, 2023 середа
12:47
Технології У Counter-Strike додали "кімнату" з інформацією про війну в Україні

Фінська газета Helsingin Sanomat у співпраці з розробниками відомої гри Counter-Strike стала публікувати правду про війну в Україні, створивши у грі нову "кімнату". Таким чином автори ініціативи прагнуть протидіяти російській пропаганді

Про це інформує Helsingin Sanomat.

У комп'ютерній грі Counter-Strike було створено спеціальну кімнату, на стінах якої публікуються матеріали про війну в Україні. Таким чином, заблокована в Росії газета Helsingin Sanomat намагається вийти на російську аудиторію.

"Завдання цієї секретної кімнати досить просте: впровадити у віртуальний світ елементи реального  – правдиві новини про російське вторгнення в Україну. У Counter-Strike гравець дивиться на віртуальний світ від першої особи, тобто очима свого персонажа. Є зброя та боєприпаси. Точний постріл призводить до смерті. У кімнаті Helsingin Sanomat цей момент є, мабуть, найважливішим. Після смерті гравець отримує можливість знайти секретну кімнату", - ідеться у повідомленні.

Відразу після входу в кімнату гравець бачить стіну із картою. Це – мапа російських ударів по цивільних об'єктах України. На іншій стіні розміщені новини про різанину у Бучі. Коли гравець підходить ближче до фотографій, то чує радіо. Диктор російською мовою розповідає про мирних жителів, убитих російськими солдатами.

"Безглузда агресія Росії проти України забрала життя десятків тисяч мирних жителів, зокрема дітей. Найскромніше, що ми можемо зробити – це привернути увагу до воєнних злочинів Путіна та російської пропаганди", - зазначили розробники.

  • Вийшов трейлер нової частини відеогри Counter-Strike. Видавці анонсували вихід нової версії гри – СS 2. Проєкт повинен вийти влітку. Серед оновлень – нові текстури та фізика персонажів, а також перепрацювання ігрових локацій.
Світ
Війна з Росією
Читайте також:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
3 травня, 2023 середа
Росія атакувала Україну вночі: ЗСУ збили 21 з 26 "шахедів". У Дніпрі та на Миколаївщині пошкоджені будівлі
митрополит Епіфаній
2 травня, 2023 вiвторок
Глава ПЦУ Епіфаній про ймовірне об’єднання з УПЦ МП: "У цьому немає ніякого сенсу"
Верховна Рада
2 травня, 2023 вiвторок
Резніков, Залужний та Малюк просять ВР відкласти розгляд питання щодо повернення 30 тис. грн військовим
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 37.95
  • EUR
    Купівля 40.84
    Продаж 41.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
3 травня
14:03
OPINION
Олександр Антонюк
Ракетні удари стали фішкою роспропаганди
13:55
хмари
У деяких регіонах України 4 травня очікується невелике похолодання з опадами, - синоптик Наталка Діденко
13:55
Ексклюзив
Українська ППО
Запас міцності нашої ППО значно вищий, ніж у ракетного арсеналу РФ , - експерт Defense Express Киричевський
13:50
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (праворуч)
Зеленський 13-14 травня відвідає Німеччину, - Tagesspiegel
13:48
санкції проти Росії
Новий пакет санкцій проти Росії представлять країнам-членам ЄС наступного тижня, – журналіст Йозвяк
13:45
Координаційний штаб
Із полону вдається повертати воїнів, про яких зовсім не було інформації, - Координаційний штаб
13:44
Косово та Сербія не змогли домовитися про нормалізацію відносин
13:43
Оновлено
Верховна Рада
Рада розширила перелік обставин для демобілізації і підтримала законопроєкт про відпустки військовим
13:42
СБУ викрили мережу ботоферм
СБУ викрили мережу ботоферм: дезінформували для розхитування обстановки в Україні
13:40
Через негоду в Руанді загинули вже понад 100 людей
13:27
Податки нерухомість
Зеленський підписав закон про скасування податків на пошкоджену окупантами нерухомість
13:07
Крим – це Україна
З кінця 2022 року окупанти в Криму захопили 700 підприємств українців
12:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Фінляндії
12:50
У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі
У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі
12:40
відключення електроенергії
Унаслідок бойових дій знеструмлено частину споживачів у Сумській, Чернігівській і ще чотирьох областях України
12:39
Ексклюзив
Карта бойових дій_0205
Карта бойових дій за період 27 квітня – 2 травня. У росіян новий план взяття Бахмута
12:31
Роман Протасевич
Колишнього головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича у Білорусі засудили до 8 років колонії
12:23
На фото: потяг
З Одеси до Вінниці курсуватиме інклюзивний електропоїзд. Деталі
12:21
Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому вважає доплати у 30 тис. грн військовим у тилу несправедливими
12:10
Google
Google в Україні відкриває курс про штучний інтелект для розвитку бізнесу
12:06
OPINION
Наталя Іщенко
Як виграти мир: хорватський невоєнний досвід 
12:05
на фото паводок у Києві
Паводок у Києві: рівень води піднявся ще на 3 см порівняно з попереднім днем
11:57
Ексклюзив
Папа Римський Франциск
Путін чотири рази відмовлявся від комунікації з Папою Римським, - надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Юраш
11:57
залізничний переїзд
Російські окупанти від початку року не платять зарплату залізничникам Донеччини
11:46
Володимир Зеленський
Спецрахунки на підтримку України: Зеленський підписав закон, який був вимогою МВФ
11:46
РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона
РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона: є загиблі
11:38
Білий дім
Білий дім скликав керівників Google і Microsoft, щоб обговорити безпеку штучного інтелекту
11:35
Мевлют Чавушоглу
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Вірменії
11:34
Судан
У Судані погодили тимчасове перемир’я, але бої не припиняються
11:22
Херсон
У Херсоні введуть комендантську годину майже на три доби
11:20
військкомат
Начальник одеського військкомату отримував хабарі за не призов ухилянтів до армії
11:08
Військова журналістика
Україна піднялася на 79 місце у рейтингу свободи преси
11:07
Київ салют
Зеленський підписав закон про заборону продажу та використання феєрверків
10:58
Чорнобильська зона
Український фільм "Чорнобиль 22" переміг на Міжнародному кінофестивалі короткометражок
10:57
G7
Країни G7 та Євросоюзу обговорять запровадження заборони на транзит товарів через Росію, - Bloomberg
10:52
ФСБ
ФСБ РФ стверджує, що заарештувала "агентів української розвідки", які нібито готували замахи на керівників окупаційної влади Криму
10:50
крилата ракта "Калібр"
Росія завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
10:43
НАЗК
НАЗК внесло до реєстру корупціонерів Богдана Хмельницького – фігуранта скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ
10:39
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай намагається з одного боку підтримувати Росію, а з іншого - виторговувати в України якісь преференції для себе, - аналітик Бурковський
10:31
Росіяни ввечері завдали кількох авіаударів по Сумщині, а зранку обстріляли її з мінометів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV