Вийшов трейлер нової частини відеогри Counter-Strike

Трейлер з'явився на офіційному ютуб-каналі компанії Valve.

Видавці анонсували вихід нової версії гри – СS 2. Проєкт повинен вийти влітку. Серед оновлень – нові текстури та фізика персонажів, а також перепрацювання ігрових локацій.

"Тепер кожна дія буде відбуватися одномоментно з тим, що ви бачите. Cервери миттєво дізнаються про початок руху, постріл чи кидок гранати. У результаті цього незалежно від частоти тіків ваш рух і стрільба відбуватимуться завжди однаково, а гранати щоразу падатимуть куди слід", - пише український кіберклуб NaVi про нову версію CS.

Головне геймплейне оновлення - зміна фізики димових гранат. Тепер усі гравці бачать однаковий смок (прим. - раніше на різних клієнтах він міг відображатися по-різному), а димова граната заповнює всі порожнини, куди буде кинута. Від куль і вибухів смок матиме властивість розвіюватись.

Довідка:

Серія ігор Counter-Strike є однією з найкультовіших в історії кіберспорту. Перша частина вийшла у листопаді 2000 року. Шутер призначений передусім для онлайн-гри, також можна зіграти проти "ботів" - керованих комп'ютером супротивниками.

Найвдалішими та найпопулярнішими частинами CS вважають: Counter-Strike 1.6, який вийшов у 2003 році, та CS: GO (2012).

З Counter-Strike проводяться престижні кіберспортивні турніри - Major. Український клуб NaVi є одним з найкращих у цій дисципліні.