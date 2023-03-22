Вийшов трейлер нової частини відеогри Counter-Strike
Сьогодні, 22 березня, компанія Valve анонсувала вихід нової версії гри Counter-Strike
Трейлер з'явився на офіційному ютуб-каналі компанії Valve.
Видавці анонсували вихід нової версії гри – СS 2. Проєкт повинен вийти влітку. Серед оновлень – нові текстури та фізика персонажів, а також перепрацювання ігрових локацій.
"Тепер кожна дія буде відбуватися одномоментно з тим, що ви бачите. Cервери миттєво дізнаються про початок руху, постріл чи кидок гранати. У результаті цього незалежно від частоти тіків ваш рух і стрільба відбуватимуться завжди однаково, а гранати щоразу падатимуть куди слід", - пише український кіберклуб NaVi про нову версію CS.
Головне геймплейне оновлення - зміна фізики димових гранат. Тепер усі гравці бачать однаковий смок (прим. - раніше на різних клієнтах він міг відображатися по-різному), а димова граната заповнює всі порожнини, куди буде кинута. Від куль і вибухів смок матиме властивість розвіюватись.
Довідка:
Серія ігор Counter-Strike є однією з найкультовіших в історії кіберспорту. Перша частина вийшла у листопаді 2000 року. Шутер призначений передусім для онлайн-гри, також можна зіграти проти "ботів" - керованих комп'ютером супротивниками.
Найвдалішими та найпопулярнішими частинами CS вважають: Counter-Strike 1.6, який вийшов у 2003 році, та CS: GO (2012).
З Counter-Strike проводяться престижні кіберспортивні турніри - Major. Український клуб NaVi є одним з найкращих у цій дисципліні.
- Член клубу NAVI Олександр "S1mple" Костилєв наприкінці лютого 2022 року перерахував понад 1,5 млн грн на допомогу українській армії.
- У листопаді 2022 року Костилєва визнали гравцем десятиліття в CS:GO за версією Electronic Sports League.
- Після цього NAVI оголосили про співпрацю з платформою UNITED24, Олександр Костилєв відправив $100 тис. на машину швидкої допомоги.
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