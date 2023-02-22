Аби краще бачили: телеканал Еспресо оголошує терміновий збір на тепловізійний приціл для захисників
Для бійців Роти ім. Номана Челебіджихана у складі 251 батальона 241 бригади збираємо гроші на тепловізійний приціл для захисників
Для бійців Роти ім. Номана Челебіджихана у складі 251 батальйону 241 бригади збираємо гроші на тепловізійний приціл Guide TU Series.
Він є ефективним засобом для спостереження та виявлення об'єктів як у нічний, так і в денний час. Завдяки міцному вологонепроникному корпусу можна використовувати за будь-яких погодних умов. Час роботи — приблизно 10 годин завдяки двом типам живлення – вбудованому акумулятору та батареї, яку можна замінити, не вимикаючи приціл.
Вартість — 280 000 грн.
Ціна гідна, але прилад дійсно дуже допоможе!
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Допоможемо захисникам бачити потрібне краще!
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