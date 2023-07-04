Аби не виплачувати компенсації: РФ облаштувала в Луганську та Кадіївці крематорії для загиблих окупантів
Росіяни облаштували в окупованих Луганську та Кадіївці крематорії для загиблих представників "народної міліції ЛНР", аби не виплачувати компенсації їхнім родинам
Про це розповів голова Сєвєродонецької військової адміністрації Роман Власенко.
За його словами, там спалюють загиблих на Бахмутському напрямку.
Також мета окупантів – зменшити офіційні втрати.
"Мотивація бійців у військовому плані зменшується", – зазначив Власенко.
Він наголосив, що до лав окупантів часто потрапляють ненавчені вояки, які потім намагаються втекти з поля бою.
- Днями Генштаб повідомляв, що на Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і облаштували в ньому польовий шпиталь.
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