Про це розповів голова Сєвєродонецької військової адміністрації Роман Власенко.

За його словами, там спалюють загиблих на Бахмутському напрямку.

Також мета окупантів – зменшити офіційні втрати.

"Мотивація бійців у військовому плані зменшується", – зазначив Власенко.

Він наголосив, що до лав окупантів часто потрапляють ненавчені вояки, які потім намагаються втекти з поля бою.