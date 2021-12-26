Аби потрапити до замкненої квартири, п'яний чоловік з Полтави вигадав історію про "замінування"

Подробиці із посиланням на пресреліз відділу комунікації поліції Полтавщини наводить Еспресо.TV.



"До поліції відділення № 1 міста Полтави, 25 грудня близько 10 години, надійшло повідомлення від місцевого мешканця, 1967 р.н., що у його квартирі є загроза вибуху.



На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби поліції, управління патрульної поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці встановили, що заявник перебуває у стані алкогольного сп’яніння та не може потрапити до квартири", - зазначають правоохоронці.



Наразі вирішується питання про внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 6 років ув’язнення.



Поліція встановлює причини та обставини події.





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