Аби виконати план із затримань, росіяни закликають мешканців ТОТ півдня України доносити на сусідів
Російські загарбники розбудували систему доносів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Мешканців заохочують передавати інформацію про своїх сусідів
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Окупаційній адміністрації Запоріжжя та Херсонщини необхідно виконати план щодо затримання українців, аби "приборкати партизанський рух". Таким чином росіяни заохочують українців доносити на сусідів через анонімні чатботи або за винагороду у відділках каральних органів", - ідеться в повідомленні.
За даними Спротиву, доноси дають підстави затримувати українців і відправляти їх до підвалу.
"Надалі кати вже не розбираються, чи співпрацювала людина з Силами оборони", - зазначили в ЦНС.
Родичам затриманих зазвичай не повідомляють ані причини затримання, ні місцеперебування людини.
- Раніше стало відомо, що окупанти погрожують кримінальною відповідальністю бізнесу, який із ними не співпрацює.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе