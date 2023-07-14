Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупаційній адміністрації Запоріжжя та Херсонщини необхідно виконати план щодо затримання українців, аби "приборкати партизанський рух". Таким чином росіяни заохочують українців доносити на сусідів через анонімні чатботи або за винагороду у відділках каральних органів", - ідеться в повідомленні.

За даними Спротиву, доноси дають підстави затримувати українців і відправляти їх до підвалу.

"Надалі кати вже не розбираються, чи співпрацювала людина з Силами оборони", - зазначили в ЦНС.

Родичам затриманих зазвичай не повідомляють ані причини затримання, ні місцеперебування людини.