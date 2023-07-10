Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупаційна адміністрація погрожує бізнесу, який станом на 1 липня не перереєстрував свою діяльність відповідно до норм законодавства РФ.

"Окупаційна адміністрація вимагає від такого бізнесу припинити діяльність, й погрожує наслідками, якщо підприємці не відреагують на погрози", - розповіли в ЦНС.

Там уточнили, що перереєстрація відбувається лише за наявності у власника паспорта РФ.

"Таким чином ворог також хоче наростити провальні для себе темпи паспортизації регіону", - зазначили у Спротиві.