Росіяни на ТОТ погрожують кримінальною відповідальністю бізнесу, який з ними не співпрацює
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України погрожують кримінальною відповідальністю підприємцям, які відмовляються перереєструвати бізнес у РФ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Окупаційна адміністрація погрожує бізнесу, який станом на 1 липня не перереєстрував свою діяльність відповідно до норм законодавства РФ.
"Окупаційна адміністрація вимагає від такого бізнесу припинити діяльність, й погрожує наслідками, якщо підприємці не відреагують на погрози", - розповіли в ЦНС.
Там уточнили, що перереєстрація відбувається лише за наявності у власника паспорта РФ.
"Таким чином ворог також хоче наростити провальні для себе темпи паспортизації регіону", - зазначили у Спротиві.
- У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України.
- 27 квітня 2023 року Путін підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.
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