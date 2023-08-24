Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою
Путін (чи людина схожа на Путіна) перетворюється на людину, яка має радитися про все з "усіма"
1. Досі всі знали одну непорушну істину: Путін завжди дотримував свого слова. А життя Пригожина — персональна гарантія Путіна.
2. Вбивство Пригожина (збиття літака, де він міг бути) повністю перекреслює головну політичну історію Путіна, як людини, яка тримає слово, яке особисто дане комусь (про комізм ролі Лукашенка годі й говорити).
3. Що могло статися? Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою.
4. Для нас це означає тільки одну річ: яструби (як би це не дивно було говорити про росіян) починають перемагати. Але це не значить, що це посилює росіян. Вони грають в максимальну ескалацію.
5. В наших широтах всі починають писати, як здорово, що знищили Пригожина. Для нас важливіше інше: як виглядатиме конфігурація російської влади після цього. Поки рано давати висновки, але все виглядає так, що Путін (чи людина схожа на Путіна) перетворюється на людину, яка має радитися про все з "усіма". Поки рано давати висновки, але тенденція така, що все це говорить, що ознаки прихованого ГКЧП-2. От тільки швидкої розвʼязки не буде.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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