Про це розповів журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв, - інформує Еспресо.TV.



"Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Інсайдером, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту одразу після вторгнення. Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 2014 року і до сьогодні. Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Таїланді, Мальдівах, Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою. І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули", – розповів Грозєв.



Розслідувач додав, що рішення президента України Володимира Зеленського про заборону діяльності в Україні деяких проросійських партій було правильним, оскільки серед них була російська агентура.



"Розслідування дало нам розуміння правильності рішення Зеленського закрити певну кількість партій, тому що ми бачимо саме представників цих партій, багатьох із них, не всіх партій, серед активів цієї групи зі 150 ФСБшників. Отже, очевидно, це абсолютно неавтентичні партії, вони курувалися ФСБ", – констатував журналіст.



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