Абу-Дабі вніс Україну в "зелений" список країн

Про це повідомляє Міністерство туризму Абу-Дабі.

Для в'їзду в столицю ОАЕ необхідна наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше 96 годин до запланованого вильоту;

Крім того, після прибуття необхідно здати ще один тест на COVID-19, який робиться в аеропорту. Результат тесту надійде у вигляді повідомлення протягом доби. До моменту отримання результату необхідно перебувати в умовах самоізоляції.

При цьому всім туристам необхідно буде здати додатковий ПЛР-тест на 6 і 12-й день.