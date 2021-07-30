Абу-Дабі вніс Україну в "зелений" список країн
З 31 липня українці без обмежень можуть відвідувати Абу-Дабі
Про це повідомляє Міністерство туризму Абу-Дабі.
Для в'їзду в столицю ОАЕ необхідна наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше 96 годин до запланованого вильоту;
Крім того, після прибуття необхідно здати ще один тест на COVID-19, який робиться в аеропорту. Результат тесту надійде у вигляді повідомлення протягом доби. До моменту отримання результату необхідно перебувати в умовах самоізоляції.
При цьому всім туристам необхідно буде здати додатковий ПЛР-тест на 6 і 12-й день.
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