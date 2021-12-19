Адміністрація Лукашенка готує "найжорсткіші заходи" австрійському провайдеру й оператору зв'язку А1

З такою заявою на сторінках головної пропрезидентської газети "Советская Беларусь" виступив заступник голови адміністрації Лукашенка Ігор Луцький, передає Еспресо.TV.



"Телекомунікаційний та контент-провайдер А1, який працює на території Білорусі, у певному сенсі "зливав" не той контент і не туди", - повідомив Луцький.



За його словами, у зв’язку з цим Лукашенку "дано доручення провести оцінку дій компані".



Як він зазначив, за дорученням Лукашенка буде "вжиті найжорсткіші заходи".



А1, як стверджує видання, "зливав персональні дані деяких абонентів екстремістам".



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Йдеться про оприлюднення білоруськими кібер-партизанами особистих даних силовиків Лукашенка та їхніх телефонних перемовин. У цій справі 10 грудня у Білорусі затримали прессекретаря компанії мобільного зв'язку А1 Миколу Бределєва. "Покаяне" відео з ним з'явилося у провладних Telegram-каналах.



Режим Лукашенка стверджує, що саме Бределєв передава "екстремістам" дані щодо силовиків.



Пізніше посольство Австрії у Білорусі висловило протест проти затримання, у компанії A1 Telekom Austria пообіцяли скористатися всіма можливими юридичними та дипломатичними способами для захисту співробітника.



Потім стало відомо, що оператор проводить службове розслідування.





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