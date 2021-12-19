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Адміністрація Лукашенка готує "найжорсткіші заходи" австрійському провайдеру й оператору зв'язку А1

19 грудня, 2021 неділя
12:18
Світ

Режим самопроголошеного правителя Білорусі Олександра Лукашенка збирається притягти до відповідальності керівництво компанії А1 (Австрія), що надає білорусам послуги під'єднання до інтернету, а також мобільного зв'язку

З такою заявою на сторінках головної пропрезидентської газети "Советская Беларусь" виступив заступник голови адміністрації Лукашенка Ігор Луцький, передає Еспресо.TV.

"Телекомунікаційний та контент-провайдер А1, який працює на території Білорусі, у певному сенсі "зливав" не той контент і не туди", - повідомив Луцький.

За його словами, у зв’язку з цим Лукашенку "дано доручення провести оцінку дій компані".

Як він зазначив, за дорученням Лукашенка буде "вжиті найжорсткіші заходи".

А1, як стверджує видання, "зливав персональні дані деяких абонентів екстремістам".

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Йдеться про оприлюднення білоруськими кібер-партизанами особистих даних силовиків Лукашенка та їхніх телефонних перемовин. У цій справі 10 грудня у Білорусі затримали прессекретаря компанії мобільного зв'язку А1 Миколу Бределєва. "Покаяне" відео з ним з'явилося у провладних Telegram-каналах.

Режим Лукашенка стверджує, що саме Бределєв передава "екстремістам" дані щодо силовиків.

Пізніше посольство Австрії у Білорусі висловило протест проти затримання, у компанії A1 Telekom Austria пообіцяли скористатися всіма можливими юридичними та дипломатичними способами для захисту співробітника.

Потім стало відомо, що оператор проводить службове розслідування. 


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