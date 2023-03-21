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Головна Технології Adobe випустив інструмент створення 3D-зображень товарів для онлайн-торгівлі

Adobe випустив інструмент створення 3D-зображень товарів для онлайн-торгівлі

21 березня, 2023 вiвторок
16:22
Технології Аdobe

Компанія Adobe Inc випустила інструмент, який допоможе магазинам електронної комерції створювати 3D-зображення товарів для онлайн-торгівлі

Про це інформує Reuters.

Інструмент називається Project Sunrise. Він дозволить маркетологам генерувати різні варіації зображень продуктів для продажу в інтернет-магазинах, а також для електронних розсилок. Мовиться, зокрема, про магазини електроніки та створення 3D-моделей техніки. Проте зазначають, що за допомогою Project Sunrise можна буде згенерувати зображення взуття, кухонного приладдя чи меблів.

Цей інструмент охоплює давній бізнес Adobe зі створення та редагування зображень і новий бізнес із постачання технологічних інструментів для маркетингу та електронної комерції. Він створений на базі Substance 3D - 3D-технології Adobe, яка підтримується такими компаніями як Amazon, Ben & Jerry’s, Burberry, HUGO BOSS, Louis Vuitton, Salomon та Ubisoft.

Старший директор з маркетингу Adobe Substance 3D Франсуа Коттін зазначив, що для компаній електронної комерції є важливим не відставати від тенденцій створення візуалізацій. Це додає величезну кількість роботи.

Так, за словами Коттіна, магазин, який хоче продати кавоварку, може захотіти показати її на різному тлі в різних країнах, оскільки німецькі кухні можуть відрізнятися від каліфорнійських. Щоб виконати цю задачу, більшості компаній доводиться залучити 3D-художників для створення кожного зображення.

"Вони такі ж великі, як студії з візуальних ефектів, які працюють на Disney або Marvel", - сказав Коттін.

Project Sunrise автоматизує багато процесів зі створення 3D-зображень. У випадку зі взуттям художник може створити 3D-зображення базової моделі взуття. Програма своєю чергою генеруватиму варіації з різними кольорами та текстурами, як-от гладка шкіра чи замша. Потім вона передаватиме їх у систему електронної комерції веб-сайту.

"Цю платформу використовують креативні люди, з одного боку, і мерчандайзери та маркетологи з іншого", - наголосив Коттін.

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