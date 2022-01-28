Адвокат Ілля Новіков: Порошенко не буде брати участь у шоу за сценарієм Зеленського

"Сьогодні ми приїхали до Апеляційного суду, і начебто через те, що не доставили матеріали справи, засідання не відбудеться. Мене вже заздалегідь "привітали" з днем народження, бо на мій день народження на 11 лютого перенесли це засідання. Дякую красно", – іронізує Новіков.

"Ми бачимо, що ця справа ніколи не була чисто юридичною, – це суто політична справа. Ми бачимо, що вона повністю перейшла у політичну площину, у площину піару. Ви ж розумієте, що це не якась спецоперація – привезти кілька папок з документами з Печерського суду, з Володимирської на Солом’янську до Апеляційного суду", – зауважує Ілля Новіков.

"Чому так сталося? Чому не привезли ці матеріали? І чому вони залишили нашу апеляційну скаргу без розгляду? У мене є певні припущення. Відбувається тиск на Офіс Генерального прокурора. Ірина Венедіктова двічі пішла в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка. А наразі вона нам каже – ні, всі гаразд, я повністю згодна з моїми підлеглими. Це не так. Ви це розумієте. Не ходять прокурори у відпустку одноденну, коли все так", – зауважує адвокат.

"Була вже провокація, коли нас повідомили, що вони нібито запланували одночасний допит Порошенка з Медведчуком. Ми знаємо, що це не фейк. Вони це планують. І на наше переконання – це взагалі головна мета. Вони хочуть зробити картинку, коли одночасно Порошенко з Медведчуком заходять до будівлі ДБР, щоб потім розповідати – ось дивіться, вони разом. Це їхній план і сценарій", вважає Новіков.

"Ще раз говоримо: Порошенко не співпрацюватиме з людьми, які планують ці картинки, ці сценарії і цей піар. Він уже дав показання у червні минулого року. Ці показання є. Якщо ДБР каже, що їм начебто бракує його показань – ні, у них є його показання", – говорить адвокат.

"Вони чекають на можливість показати вам це шоу. Цього шоу не відбудеться – я вам це обіцяю", – резюмує Новіков.