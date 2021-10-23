Адвокатеса з Черкас продавала підробні COVID-сертифікати по 500 грн

При цьому її клієнти не здавали жодних аналізів, передає Еспресо.TV.



"Ціна однієї довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 для виїзду за кордон становила 500 гривень, а для в’їзду на територію України - 550 гривень. Тобто з одного клієнта правопорушниця отримувала близько тисячі гривень", - розповідають черкаські правоохоронці.







Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей у кав’ярнях, де її й викрили працівники Головного управління Національної поліції в Черкаській області спільно зі співробітниками СБУ.

Наразі за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури правопорушниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності й інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.





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