Про це повідомляє Еспресо.TV.

Таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 10 очок. "Динамо" йде останнім, в українців 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій - 3 набраних бали.

Київське "Динамо" вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. В українців залишаються шанси на третю позицію, яка дозволить нам зіграти у Лізі конференцій.

У 5-му турі "Динамо" зустрінеться з кіпріотським "АЕК Ларнака". Матч пройде завтра, 27 жовтня. Букмекери вважають, що українці є фаворитами зустрічі. Коефіцієнт - 2,35.

Можливий виграш "АЕК Ларнаки" оцінюють у 3,25. Нічия - 3,35.

У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" поступилося французькому "Ренну" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 0:1.

У Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг "Вадуц", який представляє Ліхтенштейн.

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