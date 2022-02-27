Аеропорт Житомира обстріляли з території Білорусі, - Центр стратегічних комунікацій
По аеропорту у Житомирі завдали ракетний удар з боку Білорусі
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та радник голови МВС Антон Геращенко.
Точний час ракетного удару не уточнюється.
За інформацією Геращенка, випущені з території Білорусі орієнтовно о 17:00 ракети були спрямовані на міжнародний аеропорт "Житомир". Про рівень руйнування летовища наразі даних немає.
Геращенко також припустив, що трьом областяі варто бути готовими до вторгнення білоруських військ. Йдеться про Волинську, Рівненську та Житомирську області.
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