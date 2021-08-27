Афганістан перетвориться на силовий хаб, який надаватиме найманців та зброю, - експерт

Таку думку він вислови в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



“Афганістан зараз не лише представляє собою вакуум сил, які будуть намагатись зайняти інші держави, а сам він буде представляти доволі непоганий силовий хаб. Тобто, потрібно розуміти, що в Афганістані зіткнуться інтереси Китаю, Росії та її сателітів. Сам Афганістан стане доволі цікавим гравцем на міжнародній політичній арені. Оскільки війська Талібану, які після встановлення влади у всьому Афганістані, отримають величезний масив зброї та тренованих бійців.” - пояснив Краєв



Краєв впевнений, що Афганістан чекають непогані перспективи. Оскільки, за його словами, перемогу Талібану позитивно сприйняли організації, які приймають участь у всесвітньому джихаді.



“Перемогу талібів в Афганістані доволі позитивно сприймають організації всесвітнього джихаду. Саме тому Афганістан може стати своєрідним хабом, який допомагатиме і надаватиме найманців та зброю. Я вважаю, що наразі Афганістан чекають такі ж перспективи, які були в них в XIX столітті” - додав Краєв.





Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.

В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".

24 серпня "Талібан" не погодився продовжити евакуацію з Кабула після 31 серпня



25 серпня президент США Джо Байден заявив, що США готові завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня



У Афганістані залишається близько 150 громадян США та 1,8 тис. співробітників посольства, яких уряд планує евакуювати за 36 годин та припинити рятувальну операцію, стверджують джерела журналістів у Вашингтоні.



26 серпня в результаті вибухів в столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, більше 150 отримали поранення



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