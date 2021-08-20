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Афганський футболіст загинув у відсіку для шасі літака, намагаючись втекти з країни

20 серпня, 2021 п'ятниця
13:55
Світ

19-річний футболіст юніорської збірної Афганістану Закі Анварі загинув, коли намагався втекти з країни на військовому літаку США після приходу до влади угруповання "Талібан"

Про це повідомляє BBC.

Загибель футболіста підтвердили в Управлінні фізичного виховання та спорту Афганістану/

Імовірно, Анварі та інші люди, які заховалися у відсік, загинули через нестачу кисню. Тіло футболіста знайшли вже фрагментованим. Інші подробиці загибелі невідомі.

16 серпня американський військовий літак мав евакуювати людей із Кабула. Частина людей, які залишалися в аеропорту і хотіли покинути Афганістан, залізли на крила та відсік для шасі літака.

У Військово-повітряних силах США повідомляли, що літак після отримання дозволу на злет рухався повільно, щоб дати людям зістрибнути без травм. Їх також відганяли військові на автомобілях, що охороняли аеропорт.

Через деякий час пілоти побачили, що не можуть згорнути шасі. Один із техніків на борту побачив "невизначену кількість" людей, яких розчавило в літаку. У США почалося розслідування того, що сталося.

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Новини
загибель
Афганістан
футболіст
таліби
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