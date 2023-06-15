Про зустрічі президента Польщі Анджея Дуди з лідерами трьох африканських країн повідомила канцелярія президента Польщі.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса поінформував, що він підтримує миротворчу ініціативу лідера КНР Сі Цзіньпіна. Відтак делегація лідерів африканських країн вирушає з візитами до України і Росії для здійснення миротворчих зусиль щодо завершення російсько-українського конфлікту.