Африканські лідери з миротворчими ініціативами дорогою до України зустрінуться з Дудою
Дуда зустрінеться у Варшаві з президентами Коморських островів, Замбії та Південно-Африканської республіки (ПАР), які їдуть з миротворчою місією в Україну та Росію
Про зустрічі президента Польщі Анджея Дуди з лідерами трьох африканських країн повідомила канцелярія президента Польщі.
Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса поінформував, що він підтримує миротворчу ініціативу лідера КНР Сі Цзіньпіна. Відтак делегація лідерів африканських країн вирушає з візитами до України і Росії для здійснення миротворчих зусиль щодо завершення російсько-українського конфлікту.
- Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.
- Раніше український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
- 10 червня стало відомо, що очільник КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України.
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