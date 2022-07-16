Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України", - йдеться в повідомленні.

Спецслужби РФ вербують правоохоронців та інших причетних до транспортування зброї в Європі.

"Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї", - додають в ГУР.

Агенти залучають проросійських активістів та намагаються використовувати представників місцевих громад у прикордонних з Україною регіонах.

Натомість, європейці отримавши від представиників з РФ пропозиції про співпрацю, звернулися до правоохоронців.

Державний департамент США у 15 липня схвалив продаж уряду Естонії реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів.

14 липня у Білому домі розповіли про використання ленд-лізу для України.

На саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення скерувати до Естонії додаткові сили Альянсу. Таким чином, Велика Британія збільшить свій військовий контингент в Естонії до розмірів бригади, а в результаті в Естонії буде сформовано цілу дивізію військ НАТО.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені.

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