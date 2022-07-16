Агенти РФ в Європі відстежують маршрути постачання зброї для України, - розвідка
ГУР викрили завдання спецслужб Росії в країнах східної Європи - агенти мають звітувати про маршрути постачання зброї до України
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України", - йдеться в повідомленні.
Спецслужби РФ вербують правоохоронців та інших причетних до транспортування зброї в Європі.
"Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї", - додають в ГУР.
Агенти залучають проросійських активістів та намагаються використовувати представників місцевих громад у прикордонних з Україною регіонах.
Натомість, європейці отримавши від представиників з РФ пропозиції про співпрацю, звернулися до правоохоронців.
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