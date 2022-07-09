Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу збройних сил Естонії.

Американські винищувачі прибули в межах місії НАТО "Повітряний щит", спрямованої на посилення оборони території Альянсу між Балтійським і Чорним морями.

Винищувачі F-35 є найбільш сучасними в історії людства повітряними суднами цього типу, здатними виконувати бойові та розвідувальні функції, а також діяти як тактичний бомбардувальник.

На базі Емарі перебувають також французькі бойові літаки Mirage-2000 та бельгійські F-16, додали в естонських збройних силах.

Відзначимо, 21 червня росіяни на військових навчаннях імітували ракетні удари по Естонії, а російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії.

23 червня військові навчання в Естонії провела Франція.

Велика Британія додатково виділила 1000 військових для оборони Естонії.

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