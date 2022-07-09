В Естонію прибули надсучасні американські військові літаки F-35. Боронитимуть Європу від агресії Росії
На військово-морську базу Емарі, що на півночі Естонії, у п’ятницю прибули американські сучасні винищувачі F-35 у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу збройних сил Естонії.
Американські винищувачі прибули в межах місії НАТО "Повітряний щит", спрямованої на посилення оборони території Альянсу між Балтійським і Чорним морями.
Винищувачі F-35 є найбільш сучасними в історії людства повітряними суднами цього типу, здатними виконувати бойові та розвідувальні функції, а також діяти як тактичний бомбардувальник.
На базі Емарі перебувають також французькі бойові літаки Mirage-2000 та бельгійські F-16, додали в естонських збройних силах.
- Відзначимо, 21 червня росіяни на військових навчаннях імітували ракетні удари по Естонії, а російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії.
- 23 червня військові навчання в Естонії провела Франція.
- Велика Британія додатково виділила 1000 військових для оборони Естонії.
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