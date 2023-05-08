Агенція AP отримала Пулітцерівську премію за репортажі українських журналістів з Маріуполя
Агенція Associated Press отримала Пулітцерівську премію за репортажі оператора Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василиси Степаненко з Маріуполя
Про це повідомляє офіційний сайт Пулітцерівської премії.
AP отримала нагороду в номінації "За служіння суспільству" за репортажі українських журналістів - оператора Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василиси Степаненко, а також репортерки Лорі Гіннант. Вони нагороджені за сміливі репортажі з Маріуполя під час облоги, які дозволили задокументувати масове вбивство мирних жителів під час вторгнення Росії в Україну.
Загалом за висвітлення війни РФ проти України Пулітцерівську премію було присуджено у трьох номінаціях.
У номінації "Міжнародна журналістика" журі присудило премію "співробітникам New York Times" (нікого з них поіменно виділяти не стали) - "за наполегливе висвітлення російського вторгнення в Україну, у тому числі за восьмимісячне розслідування смертей українців у місті Буча та російського підрозділу, відповідального за вбивства".
Associated Press також дісталася премія у категорії "Фотографії до термінових новин" - "за унікальні та термінові зображення перших тижнів вторгнення Росії в Україну, в тому числі спустошення Маріуполя після відходу звідти інших новинних організацій, жертв прицільних ударів по цивільній інфраструктурі та стійкості українців. зуміли тікати".
Пулітцерівська премія присуджується лише за публікації у США.
- 9 травня 2022 року лауреатами Пулітцерівської премії було оголошено усіх журналістів України.
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