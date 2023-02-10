Агентство відновлення отримає $25 млн на відбудову інфраструктури в рамках проєкту RELINC
Державне агентство відновлення отримає 25 мільйонів доларів на відбудову критично важливої логістичної інфраструктури
Про це повідомив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Як написав Найєм, сьогодні, 10 лютого, Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (група Світового банку) запустили проєкт RELINC – "Відновленню критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення".
За умовами проєкту, Україні виділять грант на 50 млн доларів США, з яких 25,055 млн дол. США отримає Агентство відновлення на закупівлю та встановлення тимчасових мостів у постраждалих від російської агресії регіонах.
Першочергово проєкт RELINC стосуватиметься областей, які звільнені від російських військ. На Донецьку, Луганську, Херсонську, Харківську, Миколаївську та Запорізьку області припадає близько 74% потреб у відновленні транспортної інфраструктури.
Загальна вартість RELINC становить майже 600 мільйонів доларів. Крім грантових 50 млн дол. від МБРР, заплановано залучення кредитного донорського співфінансування в рамках Українського трастового фонду для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF).
Згідно з домовленістю, виділені кошти використають із залученням агента з обслуговування проєктів UNOPS. Усі процедури закупівлі у рамках RELINC, а також управління проєктами проведуть відповідно до правил та процедур МБРР.
UNOPS є підрозділом ООН і головним інструментом організації у сфері управління закупівлями та контрактами у проєктах цивільного будівництва та розвитку інфраструктури.
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