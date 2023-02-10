Про це повідомив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Як написав Найєм, сьогодні, 10 лютого, Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (група Світового банку) запустили проєкт RELINC – "Відновленню критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення".

За умовами проєкту, Україні виділять грант на 50 млн доларів США, з яких 25,055 млн дол. США отримає Агентство відновлення на закупівлю та встановлення тимчасових мостів у постраждалих від російської агресії регіонах.

Першочергово проєкт RELINC стосуватиметься областей, які звільнені від російських військ. На Донецьку, Луганську, Херсонську, Харківську, Миколаївську та Запорізьку області припадає близько 74% потреб у відновленні транспортної інфраструктури.

Загальна вартість RELINC становить майже 600 мільйонів доларів. Крім грантових 50 млн дол. від МБРР, заплановано залучення кредитного донорського співфінансування в рамках Українського трастового фонду для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF).

Згідно з домовленістю, виділені кошти використають із залученням агента з обслуговування проєктів UNOPS. Усі процедури закупівлі у рамках RELINC, а також управління проєктами проведуть відповідно до правил та процедур МБРР.

UNOPS є підрозділом ООН і головним інструментом організації у сфері управління закупівлями та контрактами у проєктах цивільного будівництва та розвитку інфраструктури.