Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV заявив: те, що відбувається в тимчасово окупованому Херсоні – це агонія російських окупантів. Він також зазначив, що росіяни намагаються примусово депортувати українських громадян, однак цивільне населення чекає на ЗСУ.

"Це – агонія російської окупаційної "влади" на правобережній частині Херсонської області. Це – результат контрнаступу, яким жила вся Україна, починаючи з червня", – констатував Порошенко.

"Я дуже добре це знаю, бо батальйони, які були створені тут як територіальна оборона міста Києва, у квітні, як тільки ворог був відкинутий від Києва, були передислоковані на кордон Миколаївської і Херсонської областей. І зараз вони беруть участь у наступі", – нагадав Порошенко.

"Це означає, що ворог не вірить в те, що може утримати позиції, що він не очікував такої точності та ефективності української артилерії. Такої міцності і незламності ЗСУ", – наголосив п’ятий Президент.

"Людей лякають. Людей вичавлюють. Обіцяють направити їх до Криму. Обіцяють направити їх у Краснодарський край, у Ставропольський край. Насправді у нас є поки що інформація, що їх спрямовують аж до Сибіру", – розповів Порошенко.

"В Херсон зараз завозяться підрозділи щойно мобілізованих бійців російських збройних сил. Вони готуються до вуличних боїв", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що примусова депортація українців з Херсону – це продовження політики геноциду, яку Росія вже продемонструвала в Бучі, Ворзелі, Маріуполі, Тростянці, в Рубіжному, і по всій Україні.

"Українці на окупованій території Херсонській області чекають ЗСУ. Вітають їх. Це надає додаткових сил і надихає наших бійців на активні дії по просуванню", – говорить Порошенко.

Він також застеріг від легковажних настроїв і наголосив: попереду важкі бої, тож Україні потрібна наступальна зброя і системи ППО від західних союзників.

"Росія поводить себе неадекватно. Нам треба прискорити наступ ЗСУ, і для цього потрібно декілька речей. Перша позиція – це зброя. В тому числі наступальна зброя, а також боєприпаси", – наголосив Порошенко.

"Нам потрібна протиповітряна оборона, бо панування в херсонському повітрі росіян все ще зберігалося буквально до останніх днів. І тому нам потрібні винищувачі, тому нам потрібна протиповітряна і протиракетна оборона, як на фронті, так і по захисту всієї території України", – закликав Порошенко.

"Нам потрібно посилити санкції, треба припинити для Путіна можливість купувати зброю і виробляти зброю. Це допоможе не тільки Україні, це інвестиціі в безпеку всього світу, інвестиціі в безпеку Європи і Франції. Я твердо переконаний, що вже цієї зими ми можемо звільнити Україну і забезпечити мир. Це те, про що молиться сьогодні весь цивілізований світ", – резюмує Порошенко.

20 жовтня Петро Порошенко в етеріі телеканалу CNN заявив, що Україна потребує сучасних засобів протиповітряної, протиракетної та протидронної оборони, якими володіють, зокрема, США та Ізраїль. П'ятий президент наголосив: йдеться про захист цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури, яку атакує Росія.