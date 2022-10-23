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Головна війна з Росією "Агонія російської окупаційної "влади" - це результат контрнаступу": Порошенко в ефірі BFMTV розповів про ситуацію в Херсоні

"Агонія російської окупаційної "влади" - це результат контрнаступу": Порошенко в ефірі BFMTV розповів про ситуацію в Херсоні

23 жовтня, 2022 неділя
18:37
війна з Росією Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV

Петро Порошенко розповів про ситуацію в Херсоні, заявивши, що це - агонія окупаційної "влади"

Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV заявив: те, що відбувається в тимчасово окупованому Херсоні – це агонія російських окупантів. Він також зазначив, що росіяни намагаються примусово депортувати українських громадян, однак цивільне населення чекає на ЗСУ.  

"Це – агонія російської окупаційної "влади" на правобережній частині Херсонської області. Це – результат контрнаступу, яким жила вся Україна, починаючи з червня", – констатував Порошенко. 

"Я дуже добре це знаю, бо батальйони, які були створені тут як територіальна оборона міста Києва, у квітні, як тільки ворог був відкинутий від Києва, були передислоковані на кордон Миколаївської і Херсонської областей. І зараз вони беруть участь у наступі", – нагадав Порошенко. 

"Це означає, що ворог не вірить в те, що може утримати позиції, що він не очікував такої точності та ефективності української артилерії. Такої міцності і незламності ЗСУ", – наголосив п’ятий Президент.

"Людей лякають. Людей вичавлюють. Обіцяють направити їх до Криму. Обіцяють направити їх у Краснодарський край, у Ставропольський край. Насправді у нас є поки що інформація, що їх спрямовують аж до Сибіру", – розповів Порошенко. 

"В Херсон зараз завозяться підрозділи щойно мобілізованих бійців російських збройних сил. Вони готуються до вуличних боїв", – зазначив Порошенко. 

Він наголосив, що примусова депортація українців з Херсону – це продовження політики геноциду, яку Росія вже продемонструвала в Бучі, Ворзелі, Маріуполі, Тростянці, в Рубіжному, і по всій Україні. 

"Українці на окупованій території Херсонській області чекають ЗСУ. Вітають їх. Це надає додаткових сил і надихає наших бійців на активні дії по просуванню", – говорить Порошенко. 

Він також застеріг від легковажних настроїв і наголосив: попереду важкі бої, тож Україні потрібна наступальна зброя і системи ППО від  західних союзників. 

"Росія поводить себе неадекватно. Нам треба прискорити наступ ЗСУ, і для цього потрібно декілька речей. Перша позиція – це зброя. В тому числі наступальна зброя, а також боєприпаси", – наголосив Порошенко. 

"Нам потрібна протиповітряна оборона, бо панування в херсонському повітрі росіян все ще зберігалося буквально до останніх днів. І тому нам потрібні винищувачі, тому нам потрібна протиповітряна і протиракетна оборона, як на фронті, так і по захисту всієї території України", – закликав Порошенко.

"Нам потрібно посилити санкції, треба припинити для Путіна можливість купувати зброю і виробляти зброю. Це допоможе не тільки Україні, це інвестиціі в безпеку всього світу, інвестиціі в безпеку Європи і Франції. Я твердо переконаний, що вже цієї зими ми  можемо звільнити Україну і забезпечити мир. Це те, про що молиться сьогодні весь цивілізований світ", – резюмує Порошенко.  

  • 20 жовтня Петро Порошенко в етеріі телеканалу CNN заявив, що Україна потребує сучасних засобів протиповітряної, протиракетної та протидронної оборони, якими володіють, зокрема, США та Ізраїль. П'ятий президент наголосив: йдеться про захист цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури, яку атакує Росія.

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Петро Порошенко
Херсон
Херсонщина
наступ ЗСУ
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