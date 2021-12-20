Аграрії закладають більшу ціну, щоб мати кошти на посівну і не припинити діяльність, - економіст Кушнірук про подорожчання круп
Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук пояснив, що впливає на ціни на крупи в Україні
Про це він заявив у програмі "Про гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.
Експерт назвав фактори, які впливають зараз на ціноутворення на ринку круп.
"По-перше, зовнішні, які визначаються тим, що у світі дорожчає не тільки нафта і газ, а й всі сировинні товари. Жоден аграрій не буде продавати в Україні дешевше, ніж він може продати закордон. І примусити його неможливо і недоречно. Це завдання держави підтримувати тих, хто потребує допомоги", - сказав економіст.
Він сказав, що Україна не може вплинути на цей фактор.
"Є і внутрішні фактори, пов'язані з тим, що зростання цін на енергоносії, вони неминуче ведуть до того, що аграрії усвідомлюють, що наступні весна та літо буде важким, з точки зору того, все буде значно дорожче: від міндобрив до пального. Тому вони змушені вже зараз закладати більшу ціну продукції, щоб мати кошти, щоб можна було взимку і на початку весни розпочати новий сезон посівної компанії. Якщо у них не буде коштів необхідних для цього, вони не зможуть вести подальшу діяльність", - підсумував Кушнірук.
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