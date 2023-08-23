Аграрії зібрали вже 38 тис. тонн кавунів: найбільше – на Одещині

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Так, баштанні культури вже зібрано з площі 6,2 тис. га. Середня врожайність із гектара – 81,5 ц.

Найвищу врожайність баштанних станом на серпень зафіксовано на Вінниччині. Там наразі зібрано 12,6 тис. тонн із врожайністю 140 ц/га.

"Серед лідерів зі збору площ кавунів є Одещина – 1,3 тис. га, Полтавщина – 0,7 тис. га, Вінниччина – 0,6 тис. га та Дніпропетровщина – 0,5 тис. га", - повідомили у відомстві.

Варто зазначити, що цьогоріч на прилавках українських ринків переважають імпортні кавуни, в основному з Туреччини та Азербайджану.