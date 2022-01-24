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Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України через недобросовісних фермерів

24 січня, 2022 понедiлок
14:44
Економіка зерно

Аграрна розписка може стати нецікавою кредиторам, адже недобросовісні фермери зможуть нівелювати цей інструмент через недобросовісні суди

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Аграрні розписки: як міжнародні інвестори зазнали збитків на 25 мільйонів".

Станом на кінець 2021 року за даними Мінагрополітики, було всього видано 7 861 аграрна розписка на суму понад 47 млрд грн.

За словами заступника міністра Тараса Дзьоби, за декілька років існування такого інструменту ринок зріс до ємності десь 2 мільярдів: "При тому, що за останній рік це десь до мільярда. Тобто ринок визнає цей інструмент, як агровиробниками, так і кредиторами".

Однак, згідно з реєстром судових рішень, аграрні розписки оскаржуються сторонами постійно. А перелік справ становить понад 300 сторінок.

Так, вінницький фермер Леонідд Повх протягом 2021 року через суди спромігся скасувати аграрні розписки, чим наніс 25 млн грн шкоди міжнародній компанії "Адама Україна".

У 2020 році компанія поставила вінницькій ФГ "Україна" засоби захисту рослин і паралельно уклала з ним договори на постачання 8 800 тон кукурудзи за фіксованою ціною, але на момент поставок ціна на кукурудзу помітно зросла і фермер почав відмовлятися поставляти товар, - розповіли в "Адама Україна".

"Відтак, у ФГ "Україна" замість поставити товар у визначений документами термін стали розповідати, що через погані погодні умови вони втратили частину урожаю та знайшли підтримку в судах. В результаті міжнародна компанія зазнала понад 25 мільйонів збитків, не отримала кукурудзу і їй не повернули навіть 17 мільйонів передоплати", - йдеться в матеріалі.

Співрозмовники Цензор.НЕТ зазначають, що часто "українські виробники шукають будь-які можливості уникнути відповідальності за такими угодами, в тому числі користуючись пунктом про форсмажорні обставини, компанії просто купують собі фальшиві довідки про втрату урожаю".

"Якщо недобросовісні фермери зможуть нівелювати цей інструмент через недобросовісні суди, згаданий ефективний механізм буде швидко нівельовано і стане нецікавим кредиторам. А міжнародні компанії отримають 141 привід обійти десятою дорогою Україну та її інвестиційних няньок. Це вдарить по адекватним і доброчесним фермерам і закриє їм доступ до фінансових інструментів – а значить негативно вплине на розвиток середнього та малого аграрного бізнесу", - зазначили в матеріалі.

Нагадаємо, 19 січня голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий на зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським закликав ізраїльський бізнес поглиблювати співпрацю з регіоном в тому числі і в аграрній сфері, запевнивши, що влада створює сприятливі умови для іноземних інвесторів.

аграрії
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