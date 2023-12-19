Аграрного потенціалу України вистачить, щоб "покласти" ринок усієї Європи, - журналіст Сієрант

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Важливо зрозуміти одне, що коли польська економіка зазнає складнощів, Україні буде складніше допомогти. Про це потрібно памʼятати й українцям теж. Ситуація на кордоні має бути вирішена. Втім, має бути вирішена так, щоб вам і нам було від того добре. Є проблема і її вирішити дуже швидко не вийде", - пояснив Сієрант.

За словами Сієранта, в ЄС не були готові до серйозної конкуренції з аграрним бізнесом України.

"Якщо порівнювати сучасну ситуацію з тим, як Польща 20 років тому почала постачати агропродукцію в країни ЄС, то тоді трішки інші умови були. Польща отримала ліміти на свої продажі агропродукції до ЄС. Ми не могли продавати більше ліміту. Також для Польщі був закритий ринок робочої сили Німеччини. Тобто це нормальна процедура, коли країна вступає в ЄС, то твоя економіка загрожує іншим країнам. Насправді це шанс реформувати економіку й створити інші галузі. Однак, хочу наголосити, що ніхто не думав про те, що коли Україна вийде на ринок ЄС, то зі своїм аграрним бізнесом може "покласти" ринки не тільки в Польщі, а в усій Східній Європі. Щобільше, якщо Україна постарається, то й ринки всієї Європи", - додав він.