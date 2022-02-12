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Війна з Росією
Головна війна з Росією "Агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто". Спільна заява міністра оборони Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Залужного

"Агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто". Спільна заява міністра оборони Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Залужного

12 лютого, 2022 субота
21:03
війна з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в суботу, 12 лютого 2022 року, оприлюднили спільну заяву

Її розміщено Міністерством оборони, передає Еспресо.TV.

"Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли "брат" нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом.

Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування. Сьогодні ми маємо найбільш потужну армію в Україні за останні 15 років і найпотужнішу армію в Європі, наше військо очолюють бойові генерали і офіцери.

Іловайськ, Дебальцево залишили шрами на її серці, але загартували волю. Героїчна оборона Донецького і Луганського аеропортів, щоденний захист десятків населених пунктів - від Станиці Луганської до Широкиного - зробили бойовий дух незламним.

Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений - повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто. Не сумнівайтеся - ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть Українські землі!", - наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

"420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот - це фахівці своєї справи і патріоти своєї держави. Ми не віддамо ні клаптика Української землі!", - додав головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний

Міністр оборони в свою чергу додав, що наразі лунають вже далеко не вперше за останні півроку "оголошення" про початок широкомасштабного вторгнення Росії, і варто сприймати їх як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога.

Олексій Резніков також зазначив, що сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів - найбільшу за весь час Незалежності. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2 000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту.

"Наші воїни вже пройшли навчання і готові застосовувати весь арсенал засобів", - підкреслив Резніков.

Міністр оборони також наголосив, що ситуація контролюється українською розвідкою, армією і дипломатами.

В режимі 24/7 Україна координує свої дії з провідними державами світу. Такого єднання провідних демократій не було вже десятки років.

Багато країн зараз по-справжньому усвідомлюють небезпеку дій Росії і емоційно це переживають. Україна пройшла через це 8 років тому.



"Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно ВСІ сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них. Сьогодні дуже багато заяв лунають, з Москви навіть озвучують й такі, що Україна планує напасти на Росію. Це абсурд. Ми не збираємося ні на кого нападати, але робимо все, щоб зміцнити оборону і виключити можливість ескалації.

Ми плануємо йти політико-дипломатичним шляхом. Я вам більше скажу - саме дипломатичним і мирним шляхом додому повернуться і Донеччина з Луганщиною, і Крим із Севастополем!

Саме завдяки цьому шляху ми сьогодні маємо неймовірну політичну і військово-технічну допомогу з боку наших партнерів, саме завдяки цьому шляху Кремль скасував нахабну блокаду Азову. Саме спираючись на цей шлях ми будемо домагатися розблокування вод Чорного моря. Потужна армія, яку ми розбудовуємо цілодобово, Сили територіальної оборони - це наші важливі дипломатичні аргументи", - заявив міністр оборони України.

"Запевняю, Збройні Сили України готові до відсічі. Ми проводимо і будемо проводити навчання. Вже зараз на полігонах по всій території нашої країни проводиться активна фаза командно-штабних навчань "Заметіль-2022". Ми постійно підвищуємо свої оборонні спроможності, злагодженість підрозділів та військову майстерність.

Ми створили бойові порядки і встигли у стислі терміни розгорнути Сили тероборони та озброїли їх ПТРК і ПЗРК, проводимо підготовку інструкторів - операторів ПТРК "Корсар" і "Стугна-П" для навчання особового складу Сил ТрО ЗСУ. Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку.

Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі "стінгерами", "джавелінами" та NLAW. Welcome to hell!", - заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Що робити наразі? Зберігати спокій, підтримувати Збройні Сили і дипломатів. Саме спокій зараз - головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони. Продовжувати звичайне життя, працювати - це забезпечувати нормальну економічну діяльність, а отже і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки потрібно. Зберігайте спокій і на своєму рівні робіть те, що від вас залежить, щоб ми всі разом ставали сильніше", - підсумував Олексій Резніков.
  • Нагадаємо, Верховна Рада готується перейти у безперервний режим роботи.
  • Перевести роботу українського парламенту в безперервний режим у зв'язку, як стверджують західні уряди та розвідки, надзвичайно високою загрозою нового російського збройного вторгнення вимагали опозиційні фракції "Європейська солідарність" та "Голос".
  • За їхньою ініціативою завтра, 13 лютого 2022 року, у Верховній Раді відбудеться закрите засідання силового та фінансово блоків Кабінету Міністрів за участю прем'єра Дениса Шмигаля та голів парламентських фракцій. Орієнтовий час початку зустрічі - 16:00. 
  • Своєю чергою лідер "Євросолідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко пропонує парламенту відновити діяльність "антикризового штабу для ухвалення оперативних рішень", як це було під час активних бойових дій з РФ у 2014-2015 роках.


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Міноборони України
армія
ЗСУ
Олексій Резніков
Валерій Залужний
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