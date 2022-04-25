Airbnb анонсував партнерські програми щодо розміщення 100 тис. українських біженців
Онлайн-сервіс з пошуку та оренди житла повідомив про низку нових партнерств із благодійними організаціями, щоб запропонувати безкоштовне тимчасове житло для вимушено переселених людей з України
Про це пише shorttermrentalz.com.
Компанія Airbnb повідомила, що вона співпрацює з організаціями Global Empowerment Mission, EURORDIS та Planting Peace, також продовжили партнерські відносини з Refugees Welcome Italia та Rescate в Італії, Red Acoge та Diaconía Madrid в Іспанії та Bienvenida в Німеччині, щоб запропонувати житло біженцям.
Інші партнерські відносини з Airbnb.org для надання безкоштовного короткострокового житла по всій Європі, про які повідомляли раніше, включають Міжнародну організацію з міграції, HIAS, Nova Ukraine та Save the Children Sweden. Також вони співпрацюють з урядом Німеччини та федеральним урядом у Сполучених Штатах. Останній заявив, що зможе прийняти до 100 000 біженців.
Видання повідомляє, що станом на 25 квітня некомерційна організація допомогла майже 11 тисячам людей отримати тимчасове житло в Європі.
Майкл Каппоні, президент Global Empowerment Mission, сказав: "Ми дуже вдячні за наше партнерство з Airbnb.org у цій трагічній ситуації в Україні. Завдяки цій неймовірній програмі GemBstrong вже зміг розмістити 1257 людей у комфортних будинках".
EURORDIS – це неурядовий альянс організацій пацієнтів, який представляє 995 організацій для пацієнтів з рідкісними захворюваннями в 74 країнах. За підтримки Airbnb.org він координуватиме роботу зі спільнотою постачальників медичних послуг, щоб допомогти пацієнтам із широким спектром рідкісних захворювань, які виїжджають з України.
Airbnb.org додав, що понад 33 000 людей зареєструвалися, щоб запропонувати свої будинки біженцям через програму, у тому числі понад 20 000 у Європі та близько 7 000 у Сполучених Штатах.
Крім того, співзасновники Airbnb пообіцяли пожертвувати до 10 мільйонів доларів на ініціативу компанії.
- Нагадаємо, схему для прийому біженців з України "Homes for Ukraine" у Великій Британії назвали "бездушною та нелюдською" через бюрократичні аспекти.
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