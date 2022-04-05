Airbnb з 4 квітня заборонив користувачам з Росії та Білорусі бронювати житло

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відтак усі бронювання в Росії та Білорусі, що розпочинаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані.

Це означає, що бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де.

"Календарі оголошень в Росії та Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. … Гостям з Росії та Білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про намір припинити роботу в Росії та Білорусі у Airbnb повідомили ще 4 березня.

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