Airbnb з 4 квітня заборонив користувачам з Росії та Білорусі бронювати житло
Платформа для оренди житла Airbnb заборонила користувачам з Росії та Білорусі здійснювати бронювання на сайті з 4 квітня
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Відтак усі бронювання в Росії та Білорусі, що розпочинаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані.
Це означає, що бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де.
"Календарі оголошень в Росії та Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. … Гостям з Росії та Білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, про намір припинити роботу в Росії та Білорусі у Airbnb повідомили ще 4 березня.
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