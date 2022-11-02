Про це повідомили в Новокаховській міській територіальній громаді.

Зазначають, що звістка про вивезення окупантами художніх фондів галереї надійшла вчора, 1 листопада. Росіяни повиносили звідти твори живопису, графіки та скульптури.

"Цей акт мародерства став продовженням масових грабунків російськими окупантами закладів культури, медицини та інших установ міста Херсон та Херсонської області після об’явлення окупаційною владою евакуації населення через ймовірний контрнаступ Збройних сил України", - ідеться в повідомлені.

Наразі Виконавчий Комітет Новокаховської міської ради готує офіційне звернення про скоєння злочину до відповідних правоохоронних органів.

Галерею імені Гавдзинського заснували 4 листопада 1967 року як художній відділ Херсонського краєзнавчого музею. У 2002 році на базі майна Новокаховського відділу Херсонського обласного художнього музею імені Шовкуненка створили Новокаховську художню галерею, а вже у 2003 році привласнили їй ім'я Альбіна Станіславовича Гавдзинського.

Художні фонди галереї налічували понад 1200 експонатів. Серед них - унікальна колекція з 297 творів живопису та графіки Гавдзинського, а також колекції робіт народних художників України В. Мироненка та В. Литвиненка й багатьох інших.