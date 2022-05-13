"Активи пов'язаних із РФ компаній мають перейти державі": Шмигаль анонсував передачу Нафтогазу 172 заправок Glusco

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", - сказав Денис Шмигаль.



Компанія "Glusco" належить підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.



Передача заправних станцій відбулася завдяки рішенню суду щодо передачі активів Росії та пов’язаних із нею компаній Україні.

Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ. Також будуть вилучатися фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, облігацій внутрішніх державних позик, депозитних сертифікатів Нацбанку.