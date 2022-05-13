"Активи пов'язаних із РФ компаній мають перейти державі": Шмигаль анонсував передачу Нафтогазу 172 заправок Glusco
Понад 170 заправок компанії Glusco, яку пов'язували з підозрюваним у держзраді нардепом Віктором Медведчуком, передали в управління "Нафтогазу"
Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", - сказав Денис Шмигаль.
Компанія "Glusco" належить підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.
Передача заправних станцій відбулася завдяки рішенню суду щодо передачі активів Росії та пов’язаних із нею компаній Україні.
- Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ. Також будуть вилучатися фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, облігацій внутрішніх державних позик, депозитних сертифікатів Нацбанку.
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