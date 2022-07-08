Активний наступ росіян на Луганщині та Донеччині зупинився, - командир підрозділу "Стугна" Лінько
Наступ росіян на Донбасі майже зупинився через знищення складів забезпечення
Про це в ефірі Еспресо розповів командир підрозділу "Стугна" Дмитро Лінько.
"На фронті відчувається присутність високоточних артсистем, якими ми вражаємо велику кількість складів. Активний наступ російських військ і в Донецькій, і в Луганській області фактично зупинився, тому що, той темп, який вони застосовували до цього - використовувались десятки тисяч снарядів щодня - він у них призупинився. В цьому є заслуга наших артилеристів, які знищують склади боєприпасів", - сказав він.
За його словами, для того, щоб такий темп постійно тримати, росіянам потрібно сотні вагонів і машин щодня перенаправляти до лінії фронту.
"Щоб зробити подальший перелам, треба більше артсистем, ще більша присутність танків, щоб іти в контрнаступ, бронетехніка, більше боєприпасів. Тоді ми можемо говорити про реальний контрнаступ, по тим напрямкам, де це можливо. В першу чергу, південний напрямок - Херсонська, Запорізька область, там де ворог тримає дуже широку лінію фронту і там де він не має закріплених позицій", - підсумував Лінько.
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