Активний наступ росіян на Луганщині та Донеччині зупинився, - командир підрозділу "Стугна" Лінько

Про це в ефірі Еспресо розповів командир підрозділу "Стугна" Дмитро Лінько.

"На фронті відчувається присутність високоточних артсистем, якими ми вражаємо велику кількість складів. Активний наступ російських військ і в Донецькій, і в Луганській області фактично зупинився, тому що, той темп, який вони застосовували до цього - використовувались десятки тисяч снарядів щодня - він у них призупинився. В цьому є заслуга наших артилеристів, які знищують склади боєприпасів", - сказав він.

За його словами, для того, щоб такий темп постійно тримати, росіянам потрібно сотні вагонів і машин щодня перенаправляти до лінії фронту.

"Щоб зробити подальший перелам, треба більше артсистем, ще більша присутність танків, щоб іти в контрнаступ, бронетехніка, більше боєприпасів. Тоді ми можемо говорити про реальний контрнаступ, по тим напрямкам, де це можливо. В першу чергу, південний напрямок - Херсонська, Запорізька область, там де ворог тримає дуже широку лінію фронту і там де він не має закріплених позицій", - підсумував Лінько.