На таких темах акцентують міжнародні видання 14 червня:

Західні союзники анонсують нову військову допомогу Україні – ще $441 мільйон

Йдеться про два пакети військової допомоги, пише The New York Times, серед якої броньовані бойові машини і засоби протиповітряної оборони. Оборонний альянс європейських країн анонсував пакет у $116 мільйонів допомоги, який включає радарні системи, зброю і боєприпаси, щоб допомогти Україні захистити критично важливу інфраструктуру, цивільне населення і військовослужбовців.

Другий пакет допомоги у розмір $325 мільйонів оголосила адміністрація Байдена. Пакет включає зенітні та протитанкові системи, броньовані бойові машини Bradley та Stryker, а також додаткові боєприпаси.

Як зазначає Politico, президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і підтвердив, що Альянс залишається єдиним у захисті України стільки, скільки буде потрібно для боротьби з російськими військами. Опісля цієї зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про транш у розмірі $325 мільйонів, який серед згаданого вище включає також більше боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські снаряди та інше обладнання. "Сполучені Штати співпрацюють з понад 50 країнами, щоб очолити зусилля на підтримку самооборони України від російської агресії", – говорить Блінкен.

ЗСУ платять за контрнаступ високу ціну, а Захід сподівається на більші успіхи

Як зазначає The New York Times, унаслідок російських повітряних атак на українські війська на півдні країни, знищене одне із відвойованих сіл. На думку експертів, російський напад на український авангард вказує на те, що ЗСУ зіткнулися з небезпечною проблемою попереду. Військові аналітики кажуть, що, виходячи з окопів, бійці виходять з-під дії систем протиповітряної оборони і радіоелектронного придушення власної армії, що робить їх вразливими до таких російських повітряних атак, як минула.

Українські солдати платять за контрнаступ дуже високу ціну, кажуть журналісти NYT, передаючи реалії наступу завдяки коментарям бійців, які брали у ньому участь. Із 50 воїнів одного із підрозділів після наступу на південь від Великої Новосілки 30 бійців не повернулися – вони загинули, були поранені або потрапили в полон до ворога. "Розвідувальний похід 37-ї допоміг іншим українським бригадам звільнити чотири села в Донецьку, що стало одним з ключових відправних пунктів контрнаступу, забезпечивши ранній тріумф Києва в ході найбільш очікуваної операції війни, – пише видання. – Ті, хто вижив з 37-ї, серед яких були американські добровольці та солдати, що пройшли підготовку в Європі, описували свої випробування, як вістря списа в українському контрнаступі". Як резюмують експерти, важкі втрати батальйону передвіщають жахливу ціну, яку Україні доведеться заплатити за вигнання російських окупантів і повернення втрачених територій.

Тим часом The Washington Post говорить про те, що і Київ, і союзники сподіваються на швидке відвоювання стратегічно важливих територій. Проте, підкреслюють у медіа, якщо цього не станеться, перед США та їхніми союзниками постануть незручні питання, на які вони поки що не готові відповісти. В ідеалі, як зазначають представники Пентагону, українці використають нещодавно поставлені танки і підготовку, щоб прорвати російський сухопутний міст між окупованими східною і південною частинами України або взяти під контроль сухопутні і морські ворота до Кримського півострова.