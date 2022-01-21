Акції Netflix впали на 20%: компанія прогнозує слабке зростання кількості підписників

Про це повідомляє WSJ.



Як відомо, в останньому кварталі 2021 року підписала 8,3 млн нових користувачів.



За прогнозами платформи, вона мала додати 8,5 млн підписників. За даними FactSet, консенсус-прогноз аналітиків з Уолл-стріт становив 8,3 млн передплатників.



А у першому кварталі 2022 року компанія планує додати 2,5 млн передплатників (рік тому компанія додала 4 млн платних користувачів за цей же період).



Крім того, за оцінками StreetAccount, аналітики чекали 6,93 млн передплатників у першому кварталі 2022 року.



Зростання буде стримувати вплив пандемії COVID і проблеми з відновленням економіки в різних країнах світу.



З початку 2022 року акції Netflix впали майже на 16%.



"Зростання передплатників Netflix сповільнилося після вибухового зростання у 2020 році на тлі пандемії, яка змусила людей проводити більшу частину свого часу вдома", - пише газета.



Очікується, що більша частина зростання Netflix у 2022 році припадатиме на міжнародних глядачів, а для залучення нової аудиторії Netflix більше витрачатиме на цих ринках.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb