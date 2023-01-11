Про це йдеться у заяві саудівців у twitter.

У клубі наголосили, що інформація про те, що клуб заплатить Роналду 200 млн євро за те, що він стане амбасадором спільної заявки Саудівської Аравії, Єгипту та Греції на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу, не відповідає дійсності.

"Аль-Насср" хотів би пояснити, що, всупереч новинам, контракт Кріштіану Роналду з клубом не передбачає зобов’язань щодо будь-яких заявок на чемпіонат світу. Його основна увага зосереджена на "Аль-Нассрі" та роботі з товаришами по команді, щоб допомогти клубу досягти успіху", - заявили у клубі.

Серед інших, Саудівська Аравія конкуруватиме за право провести ЧС-2030 з Португалією, яка подала спільну заявку на проведення турніру з Іспанією та Україною.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb