"Аль-Насср" відреагував на інформацію про 200 млн євро для Роналду за підтримку заявки Саудівської Аравії на ЧС-2030
"Аль-Насср" спростував інформацію про те, що португальський футболіст Кріштіану Роналду отримає 200 млн євро за підтримку заявки Саудівської Аравії на проведення ЧС-2030
Про це йдеться у заяві саудівців у twitter.
У клубі наголосили, що інформація про те, що клуб заплатить Роналду 200 млн євро за те, що він стане амбасадором спільної заявки Саудівської Аравії, Єгипту та Греції на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу, не відповідає дійсності.
"Аль-Насср" хотів би пояснити, що, всупереч новинам, контракт Кріштіану Роналду з клубом не передбачає зобов’язань щодо будь-яких заявок на чемпіонат світу. Його основна увага зосереджена на "Аль-Нассрі" та роботі з товаришами по команді, щоб допомогти клубу досягти успіху", - заявили у клубі.
Серед інших, Саудівська Аравія конкуруватиме за право провести ЧС-2030 з Португалією, яка подала спільну заявку на проведення турніру з Іспанією та Україною.
- 5 жовтня 2022 року було оголошено, що Україна подає разом з Іспанією та Португалією спільну заявку на проведення фінальної частини чемпіонату світу-2030.
- 30 грудня 2022 року Кріштіану Роналду став гравцем "Аль-Нассру".
- 10 січня агенція AFP повідомила, що Кріштіану Роналду отримає від "Аль-Нассра" 200 млн євро за просування заявки Саудівської Аравії на проведення ЧС-2022.
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