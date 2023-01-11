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Головна Спорт "Аль-Насср" відреагував на інформацію про 200 млн євро для Роналду за підтримку заявки Саудівської Аравії на ЧС-2030

"Аль-Насср" відреагував на інформацію про 200 млн євро для Роналду за підтримку заявки Саудівської Аравії на ЧС-2030

11 січня, 2023 середа
10:54
Спорт Кріштіану Роналду

"Аль-Насср" спростував інформацію про те, що португальський футболіст Кріштіану Роналду отримає 200 млн євро за підтримку заявки Саудівської Аравії на проведення ЧС-2030

Про це йдеться у заяві саудівців у twitter

У клубі наголосили, що інформація про те, що клуб заплатить Роналду 200 млн євро за те, що він стане амбасадором спільної заявки Саудівської Аравії, Єгипту та Греції на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу, не відповідає дійсності. 

"Аль-Насср" хотів би пояснити, що, всупереч новинам, контракт Кріштіану Роналду з клубом не передбачає зобов’язань щодо будь-яких заявок на чемпіонат світу. Його основна увага зосереджена на "Аль-Нассрі" та роботі з товаришами по команді, щоб допомогти клубу досягти успіху", - заявили у клубі. 

Серед інших, Саудівська Аравія конкуруватиме за право провести ЧС-2030 з Португалією, яка подала спільну заявку на проведення турніру з Іспанією та Україною. 

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футбол
Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
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