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Албанія відкрила для України ринок молочної продукції

17 жовтня, 2023 вiвторок
13:57
Економіка молоко

Міністерство сільського господарства та розвитку Албанії затвердило форму міжнародного ветеринарного сертифіката, який Держпродспоживслужба України підготувала у співпраці з МЗС для експорту молочних продуктів, що пройшли термічну обробку

Про це інформує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

На офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби опубліковано форму міжнародного сертифіката для експорту українських молочних продуктів.

Для того, щоб експортувати харчові продукти, оператор ринку повинен подати запит на позаплановий ветеринарний контроль за вимогами країни призначення до головних управлінь Держпродспоживслужби в регіонах та Києві, а також до її міжрегіональних філіалів на державному кордоні, де є продукти.

До звернення оператора ринку додається:

  • копія зовнішньоекономічного договору/контракту;
  • копії документів, що засвідчують наявність спеціальних вимог, встановлених компетентним органом країни призначення вантажу (в разі наявності);
  • копії інших документів, що засвідчують характеристики вантажу харчових продуктів та транспортного засобу (за наявності - інвойс, CMR, товаротранспортна накладна специфікація харчового продукту).

Відповідний територіальний орган видає міжнародний сертифікат в робочий день, після отриманням звернення оператора ринку.

Нині експортувати в Албанію можна продукти трьох видів: птицю, м’ясні напівфабрикати та молочні продукти, що пройшли термічну обробку, для харчування.

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