Alibaba представила аналог штучного інтелекту ChatGPT
Компанія Alibaba представила Tongyi Qianwen - аналог мовної моделі, на якій базується штучний інтелект ChatGPT
Про це інформує Reuters.
Tongyi Qianwen є новою мовною моделлю штучного інтелекту. Під час демонстрації вона складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо типів косметики, які варто придбати.
Нову розробку хочуть інтегрувати в усі бізнес-застосунки компанії Alibaba у найближчому майбутньому. Так Tongyi Qianwen спершу інтегрують в програму для обміну повідомленнями Ding Talk. Там її можна буде використовувати для підбиття підсумків зборів, написання електронних листів і складання бізнес-пропозицій.
Також нову мовну модель додадуть до голосового помічника компанії під назвою Tmall Genie.
"Ця технологія кардинально змінить те, як ми вробляємо, як ми працюємо і як ми живемо", - заявив гендиректор Alibaba Даніель Чжан.
За його словами, моделі штучного інтелекту, як-от Tongyi Qianwen, можуть допомогти зробити штучний інтелект більш популярним у майбутньому.
Згодом хмарний підрозділ компанії планує відкрити Tongyi Qianwen для своїх клієнтів. Це необхідно для того, щоб вони могли створювати власні індивідуальні великі мовні моделі.
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