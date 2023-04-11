Alibaba представила аналог штучного інтелекту ChatGPT

Про це інформує Reuters.

Tongyi Qianwen є новою мовною моделлю штучного інтелекту. Під час демонстрації вона складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо типів косметики, які варто придбати.

Нову розробку хочуть інтегрувати в усі бізнес-застосунки компанії Alibaba у найближчому майбутньому. Так Tongyi Qianwen спершу інтегрують в програму для обміну повідомленнями Ding Talk. Там її можна буде використовувати для підбиття підсумків зборів, написання електронних листів і складання бізнес-пропозицій.

Також нову мовну модель додадуть до голосового помічника компанії під назвою Tmall Genie.

"Ця технологія кардинально змінить те, як ми вробляємо, як ми працюємо і як ми живемо", - заявив гендиректор Alibaba Даніель Чжан.

За його словами, моделі штучного інтелекту, як-от Tongyi Qianwen, можуть допомогти зробити штучний інтелект більш популярним у майбутньому.

Згодом хмарний підрозділ компанії планує відкрити Tongyi Qianwen для своїх клієнтів. Це необхідно для того, щоб вони могли створювати власні індивідуальні великі мовні моделі.