Альтернативні шляхи експорту продовольства з України зменшать ризик голоду у світі, - військовий експерт Лакійчук
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук переконаний: альтернативні варіанти експорту продовольства з України частково розв’яжуть проблеми для нас та для світу, проте це лише половинчасті заходи
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Безумовно найкращий спосіб розблокування зернового експорту - це розблокування наших портів Одеського регіону. Проте західні партнери, розуміючи, що ситуацію з орками так просто не вирішити, пропонують низку альтернативних варіантів. Це, зокрема, експорт зерна через Дунайські порти…Ізмаїл, Вилкове, через які здійснюється експорт в Румунію, хоч Росія намагається й там перешкоджати. Також нещодавно перший балкер з українською кукурудзою прибув на Захід Європи, в Іспанію з польських портів. Тобто тут пропрацьований залізничний маршрут до Польщі. Окрім того, розглядаються схожі маршрути через територію Німеччини, через територію Балтійських країн", - розповів Лакійчук.
Експерт додав, що частково ці альтернативні варіанти експорту продовольства розв’яжуть питання для України та світу.
"Проте, на жаль, це лише половинчасті заходи. Маємо те, що маємо", - сказав він.
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Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс на спільній пресконференції в Києві, інформує Bloomberg.
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