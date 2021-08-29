Alyona Alyona озвучила свій бюджет на місяць

За її словами, на себе вона може витратити 20% прибутку, решту - інвестує в свою справу, передає Еспресо.TV.



Найбільше Аlyona Аlyona витрачає на житло, проїзд і харчування та ще 13% віддає на благодійність.



"На місяць я витрачаю приблизно 1000-1500 доларів. Але останнім часом ця цифра більша, тому що зараз я займаюся переїздом, ходжу в будівельні магазини з Денисом - докуповуємо необхідні речі, щоб удосконалити своє гніздечко", - написала зірка у себе в інстаграмі.



Денисом звати її хлопця, до якого вона нещодавно переїхала.



При цьому співачка їздить на таксі, оскільки на власне авто ще не заробила.



"Насправді кожен бізнесмен знає, що кожна справа спочатку вимагає колосальних вкладень. І тільки через кілька років важкої праці та інвестицій своїх нервів, може з'явитися якийсь дохід. І навіть після цього потрібно продовжувати інвестувати в свою справу", - зазначила виконавиця.





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