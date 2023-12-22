Alyona Alyona випустила відому колядку "Ми вас вітаєм" у новому реп-звучанні
Українські репери Аlyona Аlyona, НКНКТ та elarm презентували композицію "Ми вас вітаєм", яка стала осучасненою версією відомої колядки "Зіронька ясна"
Про це виконавці повідомили у спільному дописі в Instagram.
Трек "Ми вас вітаємо" був створений для різдвяного проєкту "Різдвайб" від "МУЗВАР". Усього до альбому увійшло 7 пісень, у підготовці яких взяли участь 26 артистів. Серед них і спільна колядка Аlyona Аlyona, НКНКТ та elarm.
"Ми вас вітаєм" — це наш особистий подарунок для всіх прихильників, хто цінує магію святкувань, тепло родинних зібрань та нашу творчість. Ця реп-колядка має на меті привітати всіх, адже саме тоді, коли ти вітаєш, віддаєш — ти сам наповнюєшся", - зазначили артисти.
Вони уточнили, що цим треком спробували поєднати сучасний хіп-хоп, електронну музику із народною творчістю.
"Він заглибить вас у світ різдвяних свят та допоможе насолоджуватися кожною миттю разом із друзями та рідними", - додали репери.
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