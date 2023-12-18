Jerry Heil, alyona alyona та KOLA напередодні Різдва випустили спільну пісню "Щедра ніч"

Премʼєра відбулася на YouTube.

Українські артистки випустили пісню "Щедра ніч", присвячену одному з найголовніших свят, "де традиції відіграють величезну роль".

"Усі ми кожного дня проживаємо страх, біль, втрати, але всі маємо лише одну мрію — зібратись сім’єю за одним різдвяним столом під мирним небом. Ця пісня саме про те, чого нам так не вистачає у ці дні, про теплі спогади та рідних людей поруч", - прокоментували співачки в описі до відео.

У спільному дописі в Instagram Jerry Heil, alyona alyona та KOLA поділились бажанням, щоб "українці відчули тепло спогадів саме з усмішкою від того, як добре було раніше, і з вірою, що все ще налагодиться". Співачки зазначили, що композиція "Щедра ніч" присвячена приємним спогадам щасливого Різдва.

"Ця пісня зародилась під час нашого спільного туру в Америці, але їй судилось стати повноцінним треком тільки цього року. Кожна з нас має свої традиції на Різдво, і хоч ми і з різних куточків України, але всіх нас об’єднує любов до сім’ї, українських традицій та Різдва", - додали вони.