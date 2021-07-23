Алжирський дзюдоїст знявся з Олімпіади через вірогідність поєдинку з ізраїльським спортсменом, оскільки Алжир не визнає Ізраїль

Про це повідомляє The Times of Israel, передає НВ.



У випадку перемоги у першому раунді Нурін міг би зустрітися з ізраїльтянином Тохаром Бутбулем.

Дивлячись на жеребкування, Нурін вирішив знятися з Олімпіади.



"Нам не пощастило з жеребкуванням. Ми отримали ізраїльського суперника, і тому нам довелося знятися з Олімпіади. Ми прийняли правильне рішення", - заявив тренер дзюдоїста.

Алжир не визнає Ізраїль та не має з ним дипломатичних стосунків.

Країна відмовляє у в'їзді будь-якому громадянину з ізраїльським паспортом або якщо в паспорті є стоїть ізраїльська віза. Алжир забороняє своїм громадянам їздити до Ізраїлю.