Америка понизила рівень свого представництва в Радбезі ООН під час головування РФ
У квітні, під час головування Росії в Раді Безпеки ООН, Сполучені Штати Америки понизили рівень свого представництва
Про це повідомляє Politico з посиланням на посадовця держдепу.
Так, стратегія поведінки США у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли Росія на ротаційній основі очолила орган, зазнала змін рівня їхньої участі в засіданнях. Відтак американці направляють на засідання дипломатів нищого рангу, ніж посол.
"Це означає направлення на деякі засідання дипломатів нижчого рангу замість посла США Лінди Томас-Грінфілд. Ці дипломати потім залишали засідання в ключові моменти", – пояснив посадовець на умовах анонімності.
Також Томас-Ґрінфілд пропустила традиційний сніданок, який росіяни влаштували з нагоди початку свого президентства 3 квітня.
Читайте також: У злитих документах Пентагону є інформація, що США вважають генсека ООН надто лояльним до Москви
Посадовець відзначив, що все це свідчить про необхідність заявленої Вашингтоном мети – зміни структури ООН.
"Це божевілля, що Росія є постійним членом Ради Безпеки після того, як вона грубо порушила Статут ООН. Це дійсно один із багатьох проявів того, що Рада Безпеки та ООН у цілому потребують реформування", - зауважив чиновник.
Довідка: Головування в Радбезі змінюється щомісяця, почергово між його членами. У квітні ця роль випала Росії. Проте вже у травні цю роль виконуватиме Швейцарія, у червні - ОАЕ.
- Нагадаємо, головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року і триватиме до кінця місяця. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування РФ в Радбезі ООН - злий жарт. А в Білому домі сказали, що Росії там не місце, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
- Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.
- Пізніше Кулеба наголосив на важливості перезавантажити Раду Безпеки ООН, аби виключити звідти Росію, хоч це і не швидкий процес.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе