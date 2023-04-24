Про це повідомляє Politico з посиланням на посадовця держдепу.

Так, стратегія поведінки США у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли Росія на ротаційній основі очолила орган, зазнала змін рівня їхньої участі в засіданнях. Відтак американці направляють на засідання дипломатів нищого рангу, ніж посол.

"Це означає направлення на деякі засідання дипломатів нижчого рангу замість посла США Лінди Томас-Грінфілд. Ці дипломати потім залишали засідання в ключові моменти", – пояснив посадовець на умовах анонімності.

Також Томас-Ґрінфілд пропустила традиційний сніданок, який росіяни влаштували з нагоди початку свого президентства 3 квітня.

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Посадовець відзначив, що все це свідчить про необхідність заявленої Вашингтоном мети – зміни структури ООН.

"Це божевілля, що Росія є постійним членом Ради Безпеки після того, як вона грубо порушила Статут ООН. Це дійсно один із багатьох проявів того, що Рада Безпеки та ООН у цілому потребують реформування", - зауважив чиновник.

Довідка: Головування в Радбезі змінюється щомісяця, почергово між його членами. У квітні ця роль випала Росії. Проте вже у травні цю роль виконуватиме Швейцарія, у червні - ОАЕ.